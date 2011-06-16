Ярошенко отбыл в Вашингтон для проведения консультаций с МВФ

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО отбыл в Вашингтон для проведения консультаций с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

В ходе консультаций, отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО, министр финансов Украины детально сообщит об изменениях бюджета, которые на днях утвердила Верховная Рада, в частности, за счет чего сокращен дефицит бюджета.

Также Ф.ЯРОШЕНКО детально разъяснит ситуацию о подготовке пенсионной реформы в Украине.