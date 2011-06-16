Азаров заверяет, что финансового кризиса в Украине не будет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что в Украине не будет финансового кризиса.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли.

Обращаясь к строителям, отметил пресс-секретарь премьера, Н.АЗАРОВ сказал, что сегодня можно смело составлять инвестиционные планы для развития строительной отрасли.

«Вы меня много лет знаете. Я когда-нибудь разбрасывался такими словами? Нет. Значит, можете быть убеждены, что никаких финансовых кризисов у нас не будет», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.