Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9890-7,9905 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9880/7,9910, к 12:00 сузился спрэд 7,9895/7,9905. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9890/7,9905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2833/0,2835, к 12:00 цены повысились до 0,2834/0,2836. К закрытию торгов цены снизились до 0,2830/0,2832. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2227 (+0,2582).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4075/1,4200. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2830/11,2905, к 12:00 цены установились на уровне 11,2990/11,3045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 11,2635/11,2695.