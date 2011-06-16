Украинское коллекторское агентство «Вердикт» выходит на российский рынок.

Как отмечается в сообщении компании, переданном УНИАН, 11 мая 2011 года в Москве зарегистрировано коллекторское агентство «Вердикт», а уже в июне была заключена первая сделка по обслуживанию портфеля проблемной задолженности в России.

«Российский рынок очень привлекателен для нас ввиду своих объемов, в разы превышающих объемы банковского рынка Украины. В России мы видим для себя большую перспективу в том, чтобы использовать свои знания и опыт в освоении нового поля деятельности, как в сфере аутсорсингововых коллекторских услуг, так и факторинговых операций», - комментирует директор агентства Александр КАБАК.

Несмотря на то, что на сегодняшний день рынок взыскания долгов в России уже сформирован, компания «Вердикт» отмечает, что имеет достаточно опыта и внутренних ресурсов для организации стабильной работы на этом рынке.

Компания уже привлекла к сотрудничеству партнеров из России. На сегодняшний день КА «Вердикт» проводит взыскание задолженности на территории всех регионов РФ.

Справка УНИАН. Группа компаний eCall основана в 2005 году. Включает в себя коммерческий контакт-центр класса премиум eCall, бюджетный контакт-центр Hotliner (предоставляют аутсорсинговые услуги входящего и исходящего телефонного маркетинга), а также коллекторскую компанию Verdict. По состоянию на конец 2009 года под контролем коллекторской компании находилось 3,4 млрд. грн. проблемных активов.