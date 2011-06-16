Национальный банк Украины (НБУ) намерен изменить алгоритм расчета банком резервов по активным операциям. Это предусмотрено в проекте Положения о порядке формирования и использования банками Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям, текстом которого располагает УНИАН.

В документе регулятор предлагает распределять резервы на: резервы по активам (по финансовым активам и по дебиторской задолженности связанной с хозяйственной деятельностью банка); резервы по предоставленным финансовым обязательствам.

Резервы по активам являются специальными (оценочными) резервами, которые уменьшают балансовую стоимость активов и необходимость формирования которых вызвана уменьшениям их полезности.

Резервы по предоставленным финансовым обязательствам являются обеспечением их выполнения в будущем, что определяется в балансе банка как обязательство и свидетельствуют о вероятности оттока ресурсов, связанного с выполнением банком ранее предоставленных обязательств.

Документом предусматривается, что при определении суммы резервов банк должен рассчитывать показатель риска кредита. При этом регулятор предоставляет отдельные алгоритмы расчета этого показателя и определения класса должника, когда заемщиком выступает банк, юридическое или физическое лицо. Также предоставляются алгоритмы расчета показателя риска для дебиторской задолженности, группы финансовых активов и ценных бумаг.

В частности, при определении показателя риска кредита, предоставленного юридическому лицу, НБУ намерен расширить перечень финансовых коэффициентов для расчета интегрального показателя финансового состояния должника.

Так, предлагается учитывать коэффициент рентабельности собственного капитала (соотношение чистой прибыли или убытка к инвестированному собственному капиталу), коэффициент рентабельности активов по чистой прибыли (соотношение чистой прибыли или убытка и валюты баланса), коэффициент оборотности заемного капитала по EBITDA (соотношение EBITDA к долгосрочным и текущим обязательствам).

При определении показателя риска необходимо будет учитывать размер предприятия (крупное, среднее и малое), а также отрасль, в котором оно работает.

Проектом Положения предлагается предусмотреть, что банк не формирует резервы по кредитным операциям между учреждениями в системе одного банка, а также по средствам в иностранной валюте, которые перечислены Нацбанку.