Украина готовится к получению четвертого займа ВБ на политику развития - Янукович

Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества со Всемирным банком и ведет подготовку к получению четвертого займа на политику развития в сумме 500 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с вице-президентом Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии Филиппом Ле УОРУ.

Также, по словам главы государства, сейчас ведется работа над второй программой займа на реабилитацию финансового сектора Украины в размере 360 млн. долларов.

Всего в активной фазе - 11 проектов со Всемирным банком на общую сумму 1 млрд. 370 млн. долларов.

«Системные займы являются наиболее гибким и действенным инструментом прямой поддержки государственного бюджета, реформирования экономики и поддержки положительной динамики экономического развития», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина сегодня находится на пути реформ и на этом пути готова к сотрудничеству со Всемирным банком.

«Мы благодарны за поддержку, которую предоставляет Всемирный банк Украине, мы высоко ценим финансовую помощь, которую Украина получает уже 19-й год подряд», - сказал Президент, отметив, что эта помощь является значительным ресурсом для продвижения реформ.