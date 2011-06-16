ВР приняла в первом чтении изменения к Налоговому кодексу относительно "упрощенки"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона предусматривает отмену ограничения отнесения на расходы плательщика налога на прибыль расходов на приобретение товаров (работ, услуг) у физических лиц – плательщиков единого налога; представление плательщиками налога на прибыль перечня доходов и расходов в разрезе контрагентов, которые являются плательщиками единого налога; установление обязанности регистрации плательщиком НДС в случае предоставления услуг плательщикам НДС.

Кроме того, законопроект предусматривает определение положений относительно налогообложения доходов физических лиц, которые осуществляют несистематическую продажу товаров, в виде краткосрочного свидетельства; увеличение объемов годового дохода и их привязку к размеру минимальной заработной платы.

Также предусмотрена привязка ставок единого налога для физических лиц к размеру минимальной заработной платы: для доходов до 150 минимальных заработных плат максимальная ставка 10% минимальной заработной платы, для доходов до 1000 минимальных заработных плат максимальная ставка 20% минимальной заработной платы, для физических лиц с объемом дохода до 2000 минимальных заработных плат установление процентной ставки налога (3% от дохода при условии уплаты НДС, 5% от дохода – без уплаты НДС).

Кроме того, планируется отмена 50-процентной надбавки, что применяется к фиксированным ставкам налога за каждого наемного работника физического лица; ограничение сферы применения упрощенной системы налогообложения для отдельных видов хозяйственной деятельности (высокорентабельных, доходы от которых являются пассивными, или которые по своей сути не нуждаются в государственной поддержке в виде уплаты единого налога); исключение из состава единого налога ресурсных платежей с целью содействия рациональному использованию природных ресурсов.

Также предусмотрено возвращение физическим лицам – плательщикам единого налога права регистрироваться плательщиками НДС; ведение книги учета лишь доходов, ведение упрощенного учета доходов и расходов плательщиками единого налога, зарегистрированными плательщиками НДС; ведение юридическими лицами упрощенного бухгалтерского учета доходов и расходов по методике, определенной Министерством финансов; установление годового отчетного периода для физических лиц с объемом дохода до 150 размеров минимальной заработной платы, для других плательщиков – сохранение представления квартальной отчетности; определение оснований для аннулирования свидетельства плательщика единого налога; установление финансовой ответственности за нарушение условий применения упрощенной системы налогообложения.