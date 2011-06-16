Украина рассчитывает на увеличение товарооборота на 35% от договора о ЗСТ с СНГ – Мунтиян

Санкт-Петербург. Украина рассчитывает на увеличение товарооборота со странами СНГ на 35% после подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН в рамках Петербургского экономического форума.

“От такой интеграции – Украины с СНГ – в нас увеличится товарооборот на 35%”, - сказал В.МУНТИЯН.

В то же время он отметил, что говорить о преимуществе ЗСТ с Евросоюзом очень тяжело, ведь “нам еще даже квоты не определили”.

В.МУНТИЯН заметил, что сейчас в ЕС очень сложная экономическая ситуация, высокая безработица, а 7 стран на пороге дефолта.

Он также сообщил, что Украина рассчитывает, что в результате переговоров Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не введет защитные барьеры для украинской продукции.

По его словам, правительство Украины рассчитывает решить этот вопрос через подписание соглашения о ЗСТ стран СНГ.

В.МУНТИЯН добавил, что 28 июня в Москве будет заседание экономического совета СНГ, где может быть принят новый договор о зоне свободной торговли с СНГ. Если этот документ не удастся принять на Экономическом совете СНГ, то этот вопрос будет вынесен на заседание глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге в октябре, сказал он.

“Мы рассчитываем в рамках договора о зоне свободной торговли урегулировать все вопросы с поставками товаров на рынки Таможенного союза”, - отметил В.МУНТИЯН.

По его словам, сейчас рассматриваются разные варианты сотрудничества с Таможенным союзом.

“Если они пойдут на то, чем пугает В.ПУТИН, для нас будут очень нехорошие последствия”, - сказал В.МУНТИЯН.