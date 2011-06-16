Акционеры "Приватбанка" приняли решение об увеличении уставного капитала на 33%

Акционеры "Приватбанка" (Днепропетровск), на собрании в среду, 15 июня, приняли решение об увеличении уставного капитала на 33%, или на 3,385 млрд. грн. - до 13,545 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Увеличение будет осуществлено путем допэмиссии акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

Как сообщал УНИАН, 1 июня этого года акционеры "Приватбанка" приняли решение об увеличении уставного капитала на 1,3 млрд. грн., или почти на 15% - до 10,160 млрд. грн. за счет реинвестиции дивидендов за 2010 год путем увеличения номинальной стоимости одной акции на 26,81 грн. - до 209,53 грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» на 7 июня 2011 года являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 45,069997% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 44,999998%.

Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, на 7 июня 2011 года составил 7,45%.