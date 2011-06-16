НБУ с 1 июля повышает требования к обязательному резервированию банков

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №195 от 16 июня т.г. повышает требования к обязательному резервированию коммерческих банков с 1 июля 2011 года.

Об этом говорится в выдержке из вышеуказанного постановления, текстом которой располагает УНИАН.

В документе предусмотрено, что банки смогут учитывать в обязательных резервах 50% номинальной стоимости целевых облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных для финансирования подготовки к Евро-2012. С 1 мая 2010 года банки могли учитывать в резервах 100% номинальной стоимости этих бумаг.

НБУ также установил нормативы обязательного резервирования баков по краткосрочным и долгосрочным вкладам юридических и физических лиц на уровне 6% и 2%, соответственно (на сегодня для срочных вкладов юридических и физических в иностранной валюте установлен норматив 4%). Норматив резервирования для средств вкладов юр- и физлиц в иностранной валюте до востребования и средств на текущих счетах постановлением №195 устанавливается на уровне 8% (на сегодня норматив составляет 7%).

Нацбанк оставил требование к банкам по перечислению на отдельный счет в НБУ 100% суммы сформированных обязательных резервов.

В документе говорится, что несмотря на позитивные сдвиги, в национальной экономике сохраняются риски, связанные с нестабильностью внешних рынков, медленным внедрением структурных реформ и недостаточной инвестиционной активностью.

Нацбанк напоминает, что в мае 2011 года месячная инфляция замедлилась до 0,8% сравнительно с 1,3% в апреле т.г. и 1,4% - в марте т.г., но в годовом измерении ее уровень увеличился с 9,4% до 11%, а годовые темпы прироста индекса цен производителей составили 18,8%.

Свои действия регулятор мотивирует тем, что «такая ценовая динамика не согласовывается с прогнозными показателями инфляции на 2011 год, одобренными Кабинетом министров Украины…», а также «с целью повышения эффективности регулирования денежно-кредитного рынка».

Как сообщалось, по итогам мая норматив обязательных резервов составляет 12,9 млрд. грн., из них на отдельный счет в Нацбанке перечислено 7,5 млрд. грн.