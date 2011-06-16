Налоговики Луганской области увеличили перечисления акцизного налога на 40%

Луганская область в мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., увеличила отчисления в государственный бюджет акцизного налога на 40% - до 170 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Луганской области со ссылкой на начальника управления налогообложения юридических лиц Игоря ЯЦУНЕНКО.

По его словам, по акцизному налогу, область превысила доведенные расчетные показатели на 7%.

«Следует отметить, что все плательщики акцизного налога обеспечили полноту уплаты начисленных сумм», - отметил начальник управления.