Кабмин утвердил план мероприятий по упрощению инвестиционной деятельности в Украине

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по упрощению процедуры осуществления иностранными предприятиями и предприятиями с иностранными инвестициями деятельности в Украине на второе полугодие 2011 года.

Соответствующее распоряжение №546 от 15 июня размещено на сайте правительства.

Согласно документу, профильным министерствам поручено внести изменения в закон о режиме иностранного инвестирования, согласно которым срок представления инвестором документов для госрегистрации иностранных инвестиций составляет 30 календарных дней после фактического внесения таких инвестиций.

Также правительству поручено разработать законопроект о создании единой системы депозитарного учета ценных бумаг и урегулировать вопрос создания и функционирования Центрального депозитария ценных бумаг.

Профильным министерствам и ведомствам поручено определить механизмы перерегистрации информационного сообщения о внесении иностранной инвестиции в связи с изменением владельца имущества; установки порядка регистрации исключения (репатриации) иностранных инвестиций.

Также правительству поручено разработать проект нормативно-правового акта относительно порядка и условий проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов (программ).

Также поручено в положении о грузовой таможенной декларации определить то, что регистрация грузовой таможенной декларации осуществляется непосредственно после ее получения таможенным органом.

Правительству поручено сократить перечень видов работ и услуг, которые подлежат лицензированию, а Минэкономразвития должно будет способствовать принятию Верховной Радой закона об индустриальных парках (№8396).