Янукович подписал закон об изменениях в Госбюджет

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 14 июня.

Законом предусмотрено увеличить доходы бюджета на 2011 год на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тыс. грн. Также законом предусмотрено увеличить расходы бюджета на текущий год на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тыс. грн.

Представители оппозиции заявили, что эти изменения в бюджет на текущий год увеличивают не социальные выплаты, а расходы на финансирование государственных органов, в частности, – силовых структур.

Как отметил народный депутат от "БЮТ-Батькивщины", министр социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, согласно предложенным изменениям в бюджет на 70 млн. грн. возрастает финансирование Генеральной прокуратуры, на 287 млн. грн. - милиции и на 108 млн. грн. - СБУ.