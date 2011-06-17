Рост евро может оказаться кратковременным из-за греческого вопроса - эксперт

На торгах в пятницу, 17 июня, евро может вновь уйти к уровню 1,4100, а фунт - ниже 1,6100. Пары доллар/франк и доллар/иена продолжат торговаться в рамках диапазонов, соответственно, 0,8450-0,8550 и 80,00-81,00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, на пятницу намечено выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише в Нью-Йорке. Участники рынка, конечно, будут ждать заявлений по поводу Греции. Кроме того, стоит обратить внимание на такие данные, как сальдо торгового баланса еврозоны, индикатор уверенности от университета Мичигана, а также изменение объёма оборота оптовой торговли Канады. Небольшой рост курса евро в четверг может оказаться кратковременным явлением, поскольку до сих пор нет ясности в вопросе долговых обязательств Греции.