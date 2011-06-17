Банки активизируют продажи проблемных залоговых кредитов в 2011 - банкир

Сделки по продаже банками проблемных залоговых кредитных портфелей в текущем году участятся. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления «Банка Кипра» Владислав Байрака.

«Банкам в первую очередь сейчас нужны живые деньги. Держать непрофильные активы на балансе не имеет смысла, поэтому, скорее всего, продажи залоговых портфелей участятся», - считает банкир.

Прежде всего, добавляет он, банки постараются продавать проблемные ипотечные портфели. Ведь цены на недвижимость в кризис упали, а для того чтобы взыскать с должника залог в виде квартиры, требуются серьезные временные и материальные затраты (суды, исполнительные пошлины, торговые комиссионные при реализации). При этом, пока идут судебные процессы, банк теряет выгоду от неосуществленных операций. Таким образом, вернуть выданные заемщику деньги, все равно представляется проблематичным, а, получив часть денег сейчас, банки могут их направить в доходное потребительское кредитование.

По словам В.Байраки, заинтересованность в покупке таких портфелей могут проявить не только коллекторские и факторинговые компании, но инвестиционные фонды, в том числе зарубежные.

Справка УНИАН.ПАО "Банк Кипра" – это универсальный банк, который предоставляет классические банковские услуги физическим лицам, малому, среднему и корпоративному бизнесу. Сеть Банка Кипра насчитывает 34 отделения в 9 регионах Украины. Приоритетом в развитии банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц через широкий спектр кредитных продуктов на условиях, отвечающих рыночной ситуации.

По состоянию на 30 марта 2011 года общий объем активов Банка составил 2,32 млрд. грн., статутный капитал – 531 млн.грн.

ПАО "Банк Кипра" является частью ведущей финансовой группы Кипра - . Bank of Cyprus Group, основанной в 1899 году. Группа оперирует 600 отделениями в 8 странах мира и штатом из 12000 сотрудников. Акции Банка Кипра котируются на Кипрской и Афинской фондовых биржах.