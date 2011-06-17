Медведев: на переговорах о вступлении в ВТО от России хотят слишком много уступок

Санкт-Петербург. Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что на переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию из России пытаются выбить слишком много уступок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы давно готовы к вступлению в ВТО, больше, чем многие другие страны, и большие, и совсем не большие. И все это прекрасно знают, но из нас пытаются выбить неприлично много уступок. Такой подход неприемлем и на откровенно невыгодные решения Россия не пойдет», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что Россия рассчитывает вступить в ВТО до конца года, если не начнутся «политические игры».