Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9880-7,9905 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9880/7,9905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились до 0,2832/0,2834, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2955/11,3035. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4142/1,4144 (четверг - 1,4122/1,4124).

В четверг, 16 июня, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9890.