Клюев считает, что Таможенный союз не будет вводить барьеры для украинских товаров

Санкт-Петербург. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не будет вводить барьеры для украинских товаров.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Я думаю, что ограничений не будет», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, это будет достигнуто путем переговоров.

Как сообщалось, Россия убеждает Украину вступить в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана. При этом Москва дает понять, что в случае создания Украиной зоны свободной торговли с ЕС Россия будет вынуждена принять меры по защите своего рынка. Соответствующее соглашение с Евросоюзом Украина намерена подписать до конца этого года.

Украина заявляет, что не войдет в ТС, но готова к сотрудничеству с ним в формате "3+1". Киев также стремится к созданию зоны свободной торговли в рамках СНГ.