Объем продажи валюты на межбанке 16 июня составил 1 млрд. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 16 июня т.г. составил 1,079 млрд. долл. (в эквиваленте), что в 1,6 раза больше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 808,5 млн. долл.

Как сообщалось, 16 июня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9880/7,9910, к 12:00 сузился спрэд 7,9895/7,9905. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9890/7,9905 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2833/0,2835, к 12:00 цены повысились до 0,2834/0,2836. К закрытию торгов цены снизились до 0,2830/0,2832. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2227 (+0,2582).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4075/1,4200. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2830/11,2905, к 12:00 цены установились на уровне 11,2990/11,3045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 11,2635/11,2695.