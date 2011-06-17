ВР приняла за основу законопроект о санационном банке

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О санационном банке”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 258 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект Закона “О санационном банке” разработан с целью урегулирования проблемных вопросов, связанных с финансовым оздоровлением банковской системы и в связи с необходимостью создания правовых предпосылок для осуществления эффективной процедуры выведения неплатежеспособных банков из рынка и, как следствие, защиты прав и законных интересов вкладчиков банков.

Законопроект определяет правовой статус, функции и полномочия санационного банка. Установлено, что санационный банк является банком со специальным статусом, который создается по решению правления Национального банка Украины в форме частного акционерного общества. Формирование уставного капитала санационного банка будет осуществляться за счет доходов Национального банка Украины и ценных бумаг эмитентом, которым является Нацбанк Украины .

Основной функцией санационного банка определена работа с проблемными активами действующих банков, в том числе тех, в которых назначена временная администрация, а также банков, которые находятся в стадии ликвидации.

При этом, с целью исполнения своих функций, санационный банк будет приобретать в собственность проблемные активы и/или обязательства банков, приобретая права нового владельца, должника или кредитора; будет получать выполнение обязательств по приобретенным активам; будет отчуждать приобретенные активы и/или обязательства; будет проводить аукционы по продаже активов. Органами управления санационного банка определен наблюдательный совет и правление, а органом контроля - ревизионная комиссия.

Национальный банк Украины будет осуществлять надзор за деятельностью санационного банка путем анализа его информации и отчетности, а также путем проведения проверок его деятельности. Кроме того, Национальному банку предоставляется право в отдельных случаях требовать представления разовой и временной отчетности устанавливать специальные требования относительно деятельности санационного банка.

Санационный банк может быть ликвидирован исключительно на основании решения правления Национального банка Украины.