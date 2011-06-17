Межбанк: закрытие торгов - 7,9920/7,9945 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9880/7,9905, к 12:00 цены поднялись 7,9905/7,9920. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений: 7,9920/7,9945 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2832/34, к 12:00 цены повысились 0,2835/37. К закрытию торгов - достигли уровня 0,2841/43. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0556 (-0,1671).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4142/44, а к 15:00 выросли 1,4284/86. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2955/11,3035, к 12:00 цены ушли вверх 11,3180/11,3265. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего максимума 11,4010/11,4095.