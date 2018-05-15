Депутаты не могут без "кипрского оффшора"?

Народные избранники не могут жить без «кипрского оффшора». А как еще можно прокомментировать их поведение - Верховная Рада не то что отклонила, а отказалась рассматривать проект закона о денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. «За» включение документа в повестку дня проголосовали лишь 108 парламентариев из 383, зарегистрированных в зале. От Партии регионов - 1 депутат, БЮТ- 66, НУНС – 37, коммунистов – 0, «Реформы ради будущего» – 1, Народной партии – 0, внефракционных – 3.

Особо отличилась, как видно, партия власти. Наверное, для нее ушли в небытие обещания предпринимательскому майдану аннулировать «кипрскую гавань». Да и зачем нужно было обещать, если во все времена разговоры о «Зеленом острове» (причем на сегодня согласно сленгу в прямом смысле) так и заканчивались разговорами. Денонсация соглашения – давняя история, она началась во времена премьерства Юрия Еханурова, продолжилась, когда у руля стояла команда Юлии Тимошенко, и сейчас никто стоп не включает. В прошлые времена сегодняшние верхи заблокировали воплощение в жизнь антиоффшорных идей. Зато сейчас, упрекая предшественников в несостоятельности разрешить проблему, заявляли, что выполнят все «от а до я». К реакции электората на свод налогового законодательства Кабмин был готов, его сценарий подразумевал «уступки». Видимо, именно поэтому и «согласился» перекрыть канал вытекания миллиардных средств из Украины. Затем, поясняя, по каким причинам все откладывается, вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявил, что денонсировать соглашение нужно, но когда - «чисто политическое решение».

Интересно, получили ли по шапке те люди, которым еще в декабре 2010-го С.Тигипко поручил в недельный срок(!) подготовить документы, необходимые для денонсации соглашения с Кипром. Именно их он потом обвинил в сложившейся ситуации…

Что касается отягощающей оффшорный вопрос политики, то премьер-министр Николай Азаров заявлял, что Украина не будет в одностороннем порядке денонсировать соглашение. «Отношения с европейской страной, членом Евросоюза должны быть европейские. А это означает, что мы сейчас ускорим наши переговоры, будем искать взаимоприемлемый выход, и мы этот выход найдем. Мы не собираемся ни с Кипром, ни с любой другой страной разговаривать языком угроз, ультиматумов. Это не в нашем духе, и не в нашем стиле… Идти по пути каких-то односторонних действий наше правительство не будет, кто бы там что не говорил», - пояснил Н.Азаров.

А пока власть «закаляет дух», Кипр превращается в крупнейшего инвестора в украинскую экономику: с острова пришло в Украину более 8,5 млрд. долларов. А из Украины на Кипр, по данным официальной статистики, только прямых инвестиций 6,3 млрд. долларов. И, как понимаете, все эти инвестиции – средства украинских предприятий, которые на нынешний манер «минимизируют налогообложение».

Отношения Украины с Кипром действительно специфические. Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества было заключено между Кипром и СССР 29 октября 1982 года. Согласно документу, от налогообложения освобождаются любые доходы, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев в отношении физических лиц и доходов постоянных представительств. Понятно, что для крупного бизнеса это - возможность практически открыто, без какого-либо налогообложения выводить за границу огромные суммы средств и занижать налоговые обязательства. Представляете с учетом предприимчивости наших бизнесменов реальные масштабы вывода средств из Украины, если такие схемы касаются не только Кипра. В украинском списке оффшорных зон таковых 37, во всем мире – порядка 50. Причем оффшор - международное средство экономического сотрудничества, а не как в нашей стране - способ скрыть "заработанное".

***Согласно распоряжению правительства Украины «О перечне оффшорных зон» (N 77-р от 24.02.2003 г.) внесены изменения в порядок работы с такими зонами. Этим документом утвержден новый и признан недействительным старый список (введенный Кабинетом министров 14 февраля 2002 года распоряжениями N 53-р и 156-р (29.03.2002 года) оффшорных зон. В перечне находятся следующие оффшорные зоны (всего 37): Британские зависимые территории (Остров Джерси, Остров Гернси, Остров Олдерни, Остров Мен,); Центральная Америка (Белиз, Панама); Ближний Восток (Бахрейн); Карибский регион (Аруба, Ангилья, Антигуа и Багамские Острова, Барбуда, Бермудские острова, Барбадос, Британские острова и Виргинские острова(США), Гренада, Монтсеррат, Каймановы острова, Антильские острова и Нидерландские, Пуэрто-Рико, Гренадины- Сент-Винсент, Сент-Китс, Сент-Люсия, Невис, Содружество Доминики, Кайкос и Теркс); Европа (Монако, Андорра, Гибралтар); Тихоокеанский регион (Науру, Вануату, Ниуе, Маршальские острова, Самоа, Острова Кука,); Африка (Сейшельские и Острова Либерия); Южная Азия (Мальдивская Республика). По сравнению с упраздненным перечнем, в новый внесены Острова Пуэрто-Рико, Каймановы острова, Бермудские острова. А Кипр из перечня исключен (распоряжением Кабинета Министров N 44-р от 1 февраля 2006 года).

В народе оффшор, происходящий от английского «off shore» - «вне границ», ассоциируется, в первую очередь, с полукриминальным бизнесом. И подталкивают к этому скандалы государственного масштаба, в которых фигурируют компании, названия которых оканчиваются на Limited или Ltd. Именно такие «окончания» являются условием Кипра для регистрации фирмы на острове. На самом деле с 2004 года, когда Кипр стал членом Евросоюза, его законодательство максимально приближено к нормам ЕС и остров выведен из международного списка оффшорных зон. И если так, то состоится ли вообще денонсация договора?

Эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь считает, что «это все-таки произойдет, причем в ближайшие 10 лет, учитывая, что одной из сторон (Украине – авт.) нужно будет найти новые источники пополнения бюджета, т.к. проблемы с этим есть и они не скоро решатся».

Относительно более обозримой перспективы эксперт отметил: «Принятие соответствующего решения в ближайшие 1-2 года возможно только в случае резкого ухудшения экономической ситуации в стране и острой потребности госбюджета в дополнительном ресурсе».

Другими словами, не так уж в Украине плохо с финансами, чтобы разрывать «оффшорное соглашение».

По мнению Александра Охрименко, президента Украинского аналитического центра, на текущий момент расторжение договора с Кипром может радикально повлиять на экономику нашей страны. Соглашения об избежании двойного налогообложения было заключено давно, может, поэтому оно слишком "удобное".

Как отмечает эксперт, «для мировой торговли и в целом для международных инвестиций оффшоры необходимы, они являются обязательным условием для крупных компаний, которые имеют деловые связи с большим количество партнеров в различных странах. Работать в рамках отличительных систем налогообложения по-другому невозможно. Украиной большая часть товаров продается или покупается через оффшоры, не говоря уже об инвестициях и кредитах. Поэтому в данной ситуации, скорее всего, не стоит считать «кипрский оффшор» откровенным злом. В любом случае, если Кипр перестанет быть оффшором для Украины, бизнесу придется искать новую «гавань». Это потребует дополнительных затрат, а самое главное - может усложнить процесс внешней торговли и существенно ухудшить ситуацию с инвестированием в страну».

Таким образом, оффшор – обязательное средство существования мировой экономики. Денежные потоки просто нужно жестко контролировать, как и спрашивать за нарушение дисциплины. И власть, и парламентарии это прекрасно знают. Получается, все их заявления о денонсации – откровенное заигрывание с электоратом. А надзор и карательные меры – так кто же будет сам себя наказывать…

Нана Черная (УНИАН)