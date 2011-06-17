Вышеградская четверка увеличит финансовую поддержку «Восточного партнерства» на 1 млн. евро

Варшава. Страны Вышеградской четверки на саммите в четверг договорились увеличить бюджет специального фонда в поддержку проектов «Восточного партнерства» на 1 млн. евро - до 6 млн. евро с 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе премьер-министра Польше Дональда ТУСКА.

Четверка восточноевропейских государств также задекларировала готовность поддерживать дальнейшее расширение Европейского Союза.

По данным польской стороны, участники саммита также обсудили результаты председательства в Евросоюзе Венгрии и приоритеты польской политики во время руководства ЕС во второй половине 2011 года.

Как сообщал УНИАН, с мая 2009 года ЕС начал программу «Восточное партнерство», направленную на развитие отношений с шестью странами - восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Партнерство предполагает создание зон свободной торговли между ЕС и странами-участницами «Восточного партнерства», а также осуществление программ двустороннего и многостороннего сотрудничества.

25 мая этого года Еврокомиссия представила коммюнике для Совета ЕС и Европарламента «Новый ответ изменяющемуся соседству», в котором содержится новая стратегия развития отношений с восточными соседями ЕС.