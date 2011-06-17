Долг налогоплательщиков сократился на 539,6 млн. грн. – до около 15,5 млрд. грн. - ГНСУ

Долг налогоплательщиков перед бюджетом сократился в 2011 году на 539,6 млн. грн. – до около 15,5 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом во время брифинга в Одессе сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, темпы погашения долга значительно превышают накопление задолженности. С начала этого года поступления в счет погашения долгов выросли на 32,3%, или на 454,8 млн. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО отметил, что тенденция к сокращению налогового долга наблюдалась еще на протяжении прошлого года. В 2010 г. на погашение задолженности плательщики перечислили 3,9 млрд. грн.

«По инициативе налоговой службы было возбуждено свыше 4 тыс. дел о банкротстве, сумма долга по которым составила 2,8 млрд. грн. От предприятий-банкротов в бюджет уже поступило 839 млн. грн.», - сообщил он.

По его словам, на 564,5 млн. грн. сократилась задолженность по рентной плате за газ, сбору за загрязнение окружающей среды, рентной плате за газовый конденсат украинской добычи.