Налоговая отмечает рост задекларированных доходов украинцев на 3,2 млрд.

В 2011 году декларации о доходах подали 607,7 тыс. человек, что на 61,1 тыс. больше, чем в 2010 году (546,6 тыс.), и размер задекларированных доходов составил 21 млрд. грн., что на 3,2 млрд грн. больше, чем в 2010 году (17,8 млрд. грн.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, об этом председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО сообщил во время брифинга в Одессе.

По его словам, на сегодня налоговая служба обработала больше 70% поданных деклараций.

«Текущие результаты проработки предоставленных сведений свидетельствует, что чаще всего дополнительные доходы граждане получают от продажи и аренды имущества, в том числе – недвижимости. Также значительная часть доходов приходится на международные операции с ценными бумагами. Много деклараций касаются полученного наследства или подарков», - сообщил В. ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, из всех декларантов только 183 человека подали документы о доходах для получения налогового кредита (на 4,4% меньше, чем в 2010 году).

В целом по результатам декларирования на данный момент начислено к уплате 468,7 млн. грн. налогов, к возвращению - 117,9 млн. грн.