Президент обещает: уже в этом году 95% НДС будет возмещаться в автоматическом режиме

Братислава. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что уже в этом году 95% НДС будет возмещаться в автоматическом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на Украинско-Словацком бизнес-форуме в Братиславе.

По словам Президента, на сегодняшний день уже 70% НДС возмещается в автоматическом режиме.

«Из месяца в месяц растет сумма возмещения. Начали мы с 300 миллионов, сейчас мы уже вышли за 1 миллиард 200 млн. грн., и это за 4 месяца», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Выражая убеждение, что в этом году этот показатель достигнет 95%, Президент отметил, что останется всего 5% тех налогоплательщиков, по которым нужны будут дополнительные проверки.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.

По информации премьер-министра Николая АЗАРОВА, размер возмещения НДС по реальному экспорту в 2011 году, по предварительным расчетам правительства, будет составлять приблизительно 37 млрд. грн.