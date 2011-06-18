Евро-2012 может ухудшить экономическую ситуацию в Украине и Польше?

Организация и проведение финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине и Польше может привести к ухудшению, а не к ожидаемому улучшению экономической ситуации в этих странах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор фундции бизнес-школы IESE (Испания) Хуан Хосе ТОРИБИО.

Эксперт назвал способ финансирования Чемпионата главной вещью, которая определит его влияние на украинскую и польскую экономики после завершения первенства.

«Когда вы организуете мероприятия такого типа, надо быть очень осторожным с расходами», - предостерег он.

Х. ТОРИБИО отметил, что огромные экономические проблемы, которые сейчас имеет Греция, возникли, в частности, из-за чрезмерных расходов на организацию в 2004 году Летней олимпиады. То мероприятие в значительной степени финансировалось за счет кредитных средств.

«Это было плохо для экономики, поскольку создавало бюджетный дефицит, который позднее было очень трудно преодолеть», - сказал эксперт

Он также отметил, что Греция и Испания, принимавшая Олимпиаду 1992 года, увеличивали расходы на организацию этих мероприятий более чем вдвое по сравнению с запланированной в начале сметой.

Эксперт назвал хорошими для экономики инвестиции в развитие инфраструктуры, отметив вместе с тем, что не все расходы на организацию мировых спортивных мероприятий имеют положительное влияние на экономическое развитие государств.

«Такие мероприятия являются оправданием для расходов, которые порой необходимы для страны, но порой они только тешат гордость политиков», - сказал Х.ТОРИБИО.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, Украина планирует потратить на организацию Евро-2012 около 14 миллиардов долларов, что составляет около 40% доходов бюджета прошлого года и 10% прошлогоднего ВВП.

Польша планирует расходы на Евро-2012 на уровне около 30 миллиардов долларов, что составляет около 30% доходов бюджета прошлого года и 6% ВВП.

Греция потратила на организацию Летних олимпийских игр 2004 года, по официальным и неофициальным данным, от 10 до 15 млрд. долларов.

В апреле этого года украинское правительство сократило расходы на Евро-2012 на 25%.