Азаров уверяет - до конца года НДС будет возмещаться автоматически

До конца года налог на добавленную стоимость должен возмещаться автоматически.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом сказал премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с вице-президентом Всемирного банка Филиппом Ле ОУРУ и представителем Всемирного банка в Украине Мартином РАЙЗЕРОМ.

Как отметил премьер-министр, в последнее время в Украине сделано очень много для послабления налогового давления, создания благоприятных условий для ведения бизнеса, дерегулирования экономической деятельности. В частности, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что были приняты ряд законодательных актов, которые регулируют хронические проблемы налогообложения.

«Возмещение НДС – беда последних пятнадцати лет. И только в текущем году впервые 70 процентов этого налога возмещено автоматически», - отметил Н.АЗАРОВ, добавив, что до конца года «эта проблема взаимоотношений бизнеса и власти отпадет» - НДС должен возмещаться полностью автоматически.

В то же время премьер отметил важность своевременного принятия бюджета на следующий год, чтобы ритмично и последовательно продолжать финансирование жизненно необходимых программ и поддержать темп преобразований в государстве.