МВФ поддерживает продолжение активного сотрудничества с Украиной - Ярошенко

Международный валютный фонд поддерживает продолжение активной работы с Украиной по программе сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, - такой результат консультаций с МВФ, проведенных 17 апреля делегацией Украины в составе министра финансов Федора ЯРОШЕНКО и министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО.

По данным пресс-службы КМУ, члены украинского правительства встретились с исполняющим обязанности Управляющего директора Международного валютного фонда Джоном ЛИПСКИ в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние украинской экономики. В частности, Д.ЛИПСКИ подчеркнул важность проведения государственных реформ в Украине с целью достижения целей в рамках программы сотрудничества с МВФ, урегулирования новых вызовов и создания надежного фундамента для постоянного экономического роста.

Руководитель МВФ отметил позитивный характер дискуссии, касающейся выполнения правительством Украины взятых на себя обязательств.

В свою очередь, министр финансов Ф.ЯРОШЕНКО заявил, что руководство Международного валютного фонда поддерживает продолжение активной работы в рамках программы сотрудничества с Украиной.

«Мы нашли понимание и поддержку со стороны МВФ и, главное, зафиксировали, что наша программа действует», - подчеркнул Ф.ЯРОШЕНКО.

В частности, он сообщил, что руководство МВФ бесспорно положительно оценило принятие в первом чтении закона о пенсионной реформе.

В то же время в сообщении для прессы по итогам консультаций от имени исполняющего обязанности директора-распорядителя Фонда Д.ЛИПСКИ отмечается: «Мы обсудили текущее состояние экономики в Украине. Ради достижения целей программы сотрудничества, уменьшения незащищенности экономики и закладки фундамента для устойчивого экономического развития была отмечена важность проведения решительной политики и государственных реформ в Украине. Мы договорились продолжать сотрудничество».