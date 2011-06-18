Ведущие аудиторы США заявляют о безосновательности преследования Тимошенко

Одна из ведущих американских юридических фирм Covington & Burling LLP и одна из крупнейших аудиторских компаний в мире BDO в Национальном пресс-клубе (Вашингтон, США) обнародовали результаты своего предварительного доклада по фактам, по которым власть Украины начала уголовное преследование экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

В частности, компании изучали факты, изложенные в уголовных обвинениях относительно нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола, а также относительно превышения служебных полномочий при закупке Украиной 1000 автомобилей "Опель Комбо" для сельской медицины и другого медицинского оборудования по контракту с австрийской компанией Vamed Engineering GmbH & Co KG. Как известно, эти обвинения были выдвинуты Ю.ТИМОШЕНКО по результатам аудиторского отчета американских юридических фирм Trout Cacheris LLP и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP от 14 октября 2010 года.

Компании Covington & Burling LLP и BDO констатируют отсутствие каких-либо доказательств правонарушений или коррупции со стороны бывшего главы правительства. Кроме того, в докладе говорится о невозможности предоставить материалы, которые бы подтвердили выводы, приведенные в отчете Trout Cacheris, что абсолютно неприемлемо. "Без этих доказательств результаты расследования, приведенные в отчете Trout Cacheris, свидетельствуют о том, что обвинения против Юлии ТИМОШЕНКО являются политически мотивированными", - отмечается в пресс-релизе компаний.

В частности, средства, полученные от продажи углеродных квот Японии и Испании (320 миллионов евро в 2009 году и 150 миллионов евро в 2010 году) остались на счете Государственного казначейства и были доступны для экологических проектов. В докладе BDO от 4 июня 2010 года, подготовленном по просьбе правительства Украины, также подтверждается, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО не тратило киотские средства на какие-либо цели. Японские должностные лица также выразили удовлетворение тем, как были использованы и переведены киотские средства, они подтвердили, что не имеют никаких возражений против покупки углеродных квот у Украины в будущем. В обвинениях, выдвинутых Генеральной прокуратурой Украины, эти факты игнорируются или искажаются, отмечается в пресс-релизе.

Относительно обвинений по автомобилям "Опель Комбо", то это был прямой коммерческий контракт между компанией Vamed и украинским государственным предприятием "Укрмедпостач", в который не были вовлечены никакие другие посредники. Выбор компании Vamed в качестве поставщика есть абсолютно обоснованным ввиду ее размеров и опыта в сфере здравоохранения. Исследование подтверждает, что 1000 автомобилей "Опель Комбо" были приобретены по цене 12 500 евро за авто, которая является значительно ниже, чем заявленная сначала цена, и ниже, чем цена производителя, которая варьируется в пределах 16 000–18 000 евро за авто. Правительство и его юристы из Trout Cacheris не нашли никаких доказательств того, что лица, согласовавшие это соглашение, или лично Ю.ТИМОШЕНКО получили от него какие-то выгоды.

В докладе также указывается, что отсутствие доказательств не позволяет понять, подтвердить или обосновать заявления, сделанные в отчете по разделам о киотских средствах и автомобилях "Опель Комбо".

"Без доказательств в свою поддержку разделы о киотских деньгах и автомобилях "Опель Комбо" в так называемом аудите не достойны бумаги, на которой они напечатаны и не могут служить основой для уголовных обвинений", - отмечается в совместном пресс-релизе компаний.

Компании Covington & Burling LLP и BDO пришли к выводу, что обвинение против Юлии ТИМОШЕНКО является политически мотивированными. Кроме того, компании призвали аудиторов Trout Cacheris и правительство Украины изъять разделы о киотских средствах и автомобилях "Опель Комбо" из доклада. "Разделы о киотских средствах и автомобилях "Опель Комбо" отчета от 14 октября 2010 года не достойны бумаги, на которой они напечатаны. Обвинения против бывшего премьер-министра выглядят политическими по своей природе, потому что не существует фактов, которые бы их подтверждали", - подчеркивается в совместном пресс-релизе компаний.

"9 июня 2011 года Европейский парламент выразил обеспокоенность относительно "роста избирательного преследования лидеров политической оппозиции в Украине…особенно в случае ТИМОШЕНКО" и отметил "важность гарантирования максимальной прозрачности расследований, судебных преследований и судов", а также предостерег "против какого-либо применения уголовного права в качестве инструмента достижения политических целей". Изученные нами факты полностью подтверждают обеспокоенность Европейского парламента", - говорится в заявлении компании Covington & Burling.