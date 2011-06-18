Украина и Китай реализуют совместные проекты на сумму около 900 млн. долл. - Гончарук

Украина и Китай на сегодняшний день реализуют совместные проекты на сумму около 900 млн. американских долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге накануне государственного визита в Украину председателя КНР ХУ Цзиньтао сообщил советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Андрей ГОНЧАРУК.

Он сказал, что после государственного визита в КНР Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который состоялся в сентябре 2010 года, наблюдается активизация всего комплекса отношений между двумя странами. В частности, добавил он, это касается экономического диалога.

Он напомнил, что во время сентябрьского визита В.ЯНУКОВИЧА в Китай были достигнуты договоренности о заключении двусторонних контрактов на сумму около 4 млрд. дол.

Сейчас, по словам советника Президента, в стадии активной реализации находятся проекты на общую сумму около 900 млн. дол.

Он добавил, что другие проекты сейчас находятся на стадии дальнейшей отработки.

А.ГОНЧАРУК подчеркнул, что также на данный момент наблюдается позитивная динамика торговли между Украиной и Китаем. Он заметил, что если в прошлом году товарооборот между двумя странами составлял 6,1 млрд. дол., то до конца этого года планируется увеличить его еще на 1-1,5 млрд. дол.

А:ГОНЧАРУК отметил, что по результатам нынешнего визита главы КНР в Украину ожидается подтверждение готовности сторон выполнять договоренности по реализации подписанных коммерческих соглашений и контрактов по национальным проектам, а также определение практических шагов по оптимизации сотрудничества в инвестиционной, торговой, научно-технической и военно-технической сферах на ближайший год.