На текущей неделе пара евро/доллар будет в рамках 1,4000-1,4500 - эксперт

На текущей неделе, 20-24 июня, для валютной пары евро/доллар наиболее актуальными будут рамки 1,4000-1,4500, для фунт/доллар – 1,6000-1,6500. Пара доллар/франк может вновь уйти ниже 0,8400, сопротивлением выступит отметка 0,8600. Доллар/иена продолжит торговаться в рамках 79,50-81,50, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, мировой валютный рынок в ожидании решения ФРС США по основной процентной ставке. Согласно прогнозам, она будет сохранена на текущем уровне – 0,25%, однако важными для рынка станут комментарии к данному решению.

Кроме ставок на текущей неделе в США будут опубликованы данные об объемах заказов на товары долгосрочного пользования, объёме ВВП, индекс экономической активности от ФРС-Чикаго, а также данные по рынкам труда и жилья.

В Европе запланирован выход релизов сальдо счёта текущих операций еврозоны, индикатора потребительской уверенности, индекса настроений в деловой среде от института ZEW и индикатора условий деловой среды от IFO по Германии, композитного индекса PMI. В Великобритании будет обнародован протокол последнего заседания Банка Англии, а также состоится пресс-конференция главы регулятора Мервина Кинга, посвященная финансовой политике в стране.