Украинским банкам грозит новый кризис?

Итоги финансового кризиса свидетельствуют, что никаких уроков власть не вынесла. Регулирование осталось на том же уровне, что и до кризиса. Только если до него болезненные моменты "залечивались" кредитами иностранных банков, что позволяло поддерживать как валютный курс, так и потребление, то в последнее время анестезия осуществляется преимущественно за счет кредита МВФ и приватизации.

Однако, ни экономика, ни финансовый сектор не в состоянии длительное время идти на подъем без существенных инвестиций и увеличения производительности. Уже сейчас видны четкие признаки падения мировых цен на ряд сырьевых товаров, в т.ч. на продукцию металлургического сектора, который занимает почти 40% товарного экспорта Украины. Это означает ухудшение налоговых поступлений и отсутствие перспектив для роста экономики. Ожидаемое повышение цены на российский газ дополнительно повлияет на рентабельность предприятий. А торговый баланс вряд ли улучшится при новом витке кредитования банками населения для закупки импортных товаров.

Кроме того, привлечения на внешних рынках для Украины постепенно будут становиться дороже как из-за увеличения внешнего долга, так и отказа МВФ в дальнейшем кредитовать бюджетный дефицит и фактически пополнять резервы НБУ. Уже в мае золотовалютные резервы Нацбанка снизились примерно на 0,5 млрд дол., а гривня продемонстрировала незначительную девальвацию.

К тому же, в июле нужно аккумулировать 19 млрд грн. для выплаты долга, привлеченного в 2008 году, а всего в 2011-ом правительству нужно погасить более 80 млрд. грн. займа.

Приватизация «Укртелекома» частично решила проблему бюджетного дефицита, однако привлеченные деньги незначительны по сравнению с долгами, которые надо отдавать.

При падении налоговых поступлений в определенных секторах экономики проблему дефицита бюджета будут решать в основном через банковский сектор, где пока очень много ликвидности. Он и будет поглощать новые выпуски ОВГЗ. Но как долго будут покупать банки облигации под 8-9%, если в их портфеле объем этих ценных бумаг достиг 68800000000 грн. (по состоянию на 10 июня 2011 года). А это уже около 6,6% всех активов банковской системы Украины. Показательно, что на конец 2009 года данный показатель составлял 2,1%, тогда как до начала финансового кризиса, в 2008 году - менее 1%.

Специфика заключается в том, что с начала года банки выдали кредитов на 35 млрд грн., и за этот же период приобрели ОВГЗ на 14 млрд грн. Новые выпуски корпоративных облигаций производят преимущественно банки. Напрашивается логичный вопрос - на какие цели привлекаются эти ресурсы, когда инвестирование в реальный сектор экономики практически не осуществляется?...

Корпоративные облигации из реального сектора стали раритетом, их практически нет на рынке и новые выпуски почти не проводятся. Торги происходят преимущественно с ОВГЗ, или с облигациями банковского сектора, где практически половина кредитов в реальном секторе экономики предоставлены в иностранной валюте. Незначительная девальвация снова может поставить под удар банки, поскольку сейчас почти 50% депозитов населения (292 млрд грн.) находится в иностранной валюте, тогда как в августе 2008 года - 37%. А потому незначительная девальвация и падение доверия к национальной валюте вызовет массовое снятие средств и перевод их в иностранную валюту, а нынешний профицит ликвидности довольно быстро превратится в дефицит.

Однако, средства на рекапитализацию банков уже будет трудно найти. Налоговые поступления вряд ли превысят план, единственная надежда на отечественные банки (нерезиденты постепенно выходят из ОВГЗ, за последние 3 месяца их было продано на около 3 млрд грн.). Хотя, будут ли покупать банки облигации, выпущенные для рекапитализации своих конкурентов?... Ко всему еще добавим растущую инфляцию, вызванную избыточной ликвидностью и новым скачком выдачи розничных кредитов «на любые цели» (банки вновь активизируют кредитование населения: только за апрель-май на эти цели ушло 3,3 млрд грн.).

При таких обстоятельствах даже незначительная девальвация или проблемы у одного из банков могут спровоцировать негативные последствия для всего банковского сектора и экономики в целом. Даже незначительное увеличение зарплат не имеет под собой основания - роста производительности, а ситуация на рынке недвижимости хорошо отражает отсутствие предпосылок для скачка потребления. Таким образом наращивание розничных кредитов станет лишь новой миной, причем не сильно замедленного действия.

В данном случае следует как можно скорее принять ряд мер по запрету или введению существенных ограничений на розничное кредитование, ужесточению контроля над движением капитала, в частности, в форме покупки и продажи облигаций нерезидентами, и наконец фиксирования на определенный период обменного курса гривни.

Опыт развивающихся стран, в частности, Бразилии, Китая и даже Вьетнама, где в последние годы введены ограничения на движение капитала, в т.ч. облигаций, существенные резервные требования по росту иностранных банковских ссуд и вообще - ограничение на увеличение кредитного портфеля, чрезвычайно полезен для нынешних условий. Там созданы условия для реинвестирования заработанных предприятиями средств и сбережений без значительных иностранных вливаний. Опыт США 2007 года, Греции 2010 года, а также Испании и Ирландии не менее полезен в смысле негатива, который несет в себе концентрация денег в одном секторе и чрезмерное ориентирование на потребление.

Перекладывание средств из одного кармана в другой, в любом случае, не несет позитивных сдвигов, усиливает необходимость внедрения принципиально новой модели регулирования экономики, которая ориентируется не только на внешние кредиты, налоговые поступления или продажу природного ресурса, в т.ч.земли.

Руководитель отдела Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей Кульпинский (для УНИАН)