По результатам визита председателя КНР планируется подписание ряда документов

По результатам государственного визита председателя Китайской Народной Республики в Украину планируется подписание ряда двусторонних документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге накануне государственного визита в Украину председателя КНР ХУ Цзиньтао сообщил советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Андрей ГОНЧАРУК.

Он напомнил, что в рамках визита в Украину председателя КНР ХУ Цзиньтао 20 июня в Киеве состоится его встреча с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Также запланированы украинско-китайские переговоры под председательством глав обеих государств и подписание ряда двусторонних документов.

Среди запланированных к подписанию двусторонних документов – Декларация об установлении и развитии стратегического партнерства между Украиной и КНР.

А.ГОНЧАРУК отметил, что целью визита главы Китая являются: формализация политических договоренностей об установлении между Украиной и КНР отношений стратегического партнерства, предоставление импульса развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание взаимовыгодного сотрудничества по многим проектам в разных отраслях.

А.ГОНЧАРУК сказал, что по результатам визита будет расширена договорно-правовая база двусторонних отношений. В частности, по результатам переговоров планируется достичь договоренностей о расширении взаимодействия в таких отраслях, как разведка и добыча полезных ископаемых, нефтедобывающая, металлургическая и химическая промышленность, авиастроение, сельскохозяйственное машиностроение, сельское хозяйство.