Янукович предложил китайскому бизнесу новые формы сотрудничества

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает китайские компании напрямую инвестировать в украинскую экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время украинско-китайских переговоров в расширенном составе, которые проходят в Киеве под руководством В.ЯНУКОВИЧА и главы Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

В.ЯНУКОВИЧ отметил важность привлечения масштабных инвестиций китайского капитала и технологий в Украину. Он напомнил, что самым актуальным проектом среди инфраструктурных инвестиций является сооружение скоростной железной дороги между аэропортом «Борисполь» и Киевом. Президент Украины отметил, что этот проект должен быть реализован в установленные сроки на самом высоком качественном уровне.

Также, отметил Президент Украины, продолжается техническая работа по сооружению с привлечением китайских инвестиций парогазовой установки в Щелкино (АР Крым). В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что ее запуск решит проблему обеспечения восточного Крыма электроэнергией.

Как напомнил Президент, эти проекты реализуются при помощи кредитов китайских банков под государственные гарантии Украины.

«Хотел бы предложить китайской стороне внедрить другие, более эффективные формы взаимодействия. В частности, осуществление прямых инвестиций, лизинг и концессии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он видит широкие перспективы в создании на территории Украины совместных производств с последующим реэкспортом продукции в третьи страны. В.ЯНУКОВИЧ считает, что для Украины целесообразно было бы совместить усилия государственных и коммерческих банков, заинтересованных в сотрудничестве с Китаем.

«Мы можем предложить банкам Китая несколько эффективных схем поступления китайского капитала в Украину, в частности, открытие филиалов банковских учреждений в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.