Хочешь купить золото - приготовься оплатить налоги...

В последние годы операции с золотом стали особо популярными. Одни покупают этот драгметалл, чтобы обезличить свои сбережения и скрыть от любопытных свою состоятельность. Другие – для откровенной спекуляции, т.к. в период кризиса, как и после него, бумажным деньгам мало кто доверяет. Еще пять лет назад приобрести золотой слиток можно было по цене 130 грн. за грамм, теперь же - 450 грн. Между тем, нет гарантии, что такая сделка не прогорит – стоимость «желтого дьявола» очень неустойчивая. Хотя, любые катаклизмы на мировом финансовом рынке, к примеру, дефолт Греции или «долговая» ситуация в США, поднимают цену золота на новую высоту. Это как нельзя лучше демонстрирует обесценивание доллара. Чем больше ФРС печатает денег, тем быстрее растет стоимость «презренного металла» - аксиома современного рынка.

За что платим налоги...

Процедура покупки золота очень простая. Выделенная на эти цели сумма вносится в кассу банка, оформляются необходимые документы и физическое лицо получает в руки вожделенный слиток, который можно хранить в любом для вас удобном месте. При продаже все повторяется – слиток несется в банк, там осуществляется его экспертиза, если налицо не фальшивка – деньги поступают в карман продавца. Но при этом вы обязаны выполнить требования налогового законодательства.

В Налоговом кодексе (ст. 14.1.247) операции с золотом отнесены к торговле валютными ценностями. При этом указывается (ст.170.2.1), что физическое лицо обязано самостоятельно вести учет доходов и расходов по таким операциям, отдельно от других активов. По завершении календарного года вами подается в отделение ГНСУ по месту жительства декларация о доходах, с указанием «золотых» прибылей или убытков. Исключение только в одном случае - когда фактический годовой доход от операций с золотом не превышает размер минимального прожиточного уровня, умноженного на 1,4. В 2011 году минималка составляет 1250 грн.

При покупке золотого слитка физическим лицом налоговое обязательство не возникает. Это происходит (ст. 170.2.6) только при продаже, т.к. вы получили доход, который рассчитывается в виде разницы между стоимостью покупки и продажи. При этом не имеет значение временной интервал операций. Если слиток было куплен много лет на назад, это не дает вам право не декларировать доход от его продажи на текущий момент.

«Золотая прибыль» включается в общую сумму дохода физического лица за календарный год и облагается налогом на общих основаниях по ставкам 15% и 17%, с учетом всех льгот и преференций, которые вы имеете.

Во избежание «разночтения» в плане трактовки факта продажи и методов расчета «золотого» дохода необходимо при подаче в ГНСУ своей декларации предоставить первичные «золотые» документы (банковские квитанции, платежки и т.д.). В противно случае, налоговая имеет право посчитать, что слиток получен безвозмездно, тогда вся сумма, полученная от продажи, налогооблагаемая.

Если при продаже слитка получен убыток, то его следует указать в декларации, факт подтвердить документально (ст. 170.2.6). В будущем он будет учитываться при налогообложении.

Кроме того, (ст.170.2.5) если физическое лицо в отчетном календарном году продало золотой слиток с убытком, а в следующем году купило аналогичный, то при расчете дохода будет браться не цена покупки, а цена продажи. Это фактически исключает возможность, когда вы заведомо можете с убытком продать золотой слиток, чтобы получить льготу для минимизации объема налогооблагаемого дохода. В то же время, данная статья может создать проблемы для тех, кто просто неудачно продал золото в прошлом году и решил компенсировать убытки за счет покупки слитка в т.г. К сожалению, в НК четко не обозначено, что означает «такой же инвестиционный актив (золото)». Скорее всего, это передано на усмотрение ГНСУ.

Приятное исключение

Золото можно не только покупать, но и размещать на депозитах. В этом случае, драгметалл дематериализуется и учитывается в виде электронной записи на счетах банка. Причем учет «электронного золота» ведется в граммах, а покупка-продажа – в рыночных ценах. В данной ситуации вы не только имеет возможность получить доход в виде разницы цены, но и соответствующую прибыль за золотой вклад. Как правило, ставки по золотым депозитам невысокие - от 1 до 4% годовых. Но, так как это проценты по банковскому депозиту, «золотой» доход не подлежит налогообложению. Физическое лицо «оплачивает» только доход в результате роста цен на золото. Может это и нерадикально, но частично снижает сумму налога, который приходится оплачивать при операциях с драгметаллом.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)