Китай остается главным партнером Украины в азиатско-тихоокеанском регионе - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Китай остается главным партнером Украины в азиатско-тихоокеанском регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе украинско-китайских переговоров в расширенном составе, которые проходят в Киеве под руководством В.ЯНУКОВИЧА и главы Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что высокий уровень взаимоотношений между Украиной и Китаем станет фундаментом для проведения конструктивных и качественных переговоров.

В.ЯНУКОВИЧ предложил детально обсудить все основные вопросы украинско-китайского сотрудничества. «Китай остается нашим главным партнером в азиатско-тихоокеанском регионе», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина удовлетворена уровнем взаимоотношений между двумя странами за последнее время. Президент напомнил, что товарооборот между Украиной и Китаем в этом году увеличился на 80%. При этом глава государства выразил убеждение, что поставленный предел товарооборота в 10 млрд. долл. будет достигнут, и в следующем году обе страны будут в состоянии увеличить этот показатель.

В свою очередь китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран является взаимовыгодным. По его словам, Китай и впредь будет стремиться развивать отношения с Украиной во всех сферах.

Как сообщал УНИАН, в Украине с государственным визитом находится председатель Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао. Сегодня, 20 июня, в Киеве проходит его встреча с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в ходе которой ожидается подписание Декларации об установлении и развитии стратегического партнерства между Украиной и КНР, а также ряда других двусторонних документов.