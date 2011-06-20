Сегодня в Киеве начнется очередной раунд переговоров по ЗСТ между Украиной и ЕС

Сегодня в Киеве начнется очередной, 17-й раунд переговоров по подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским союзом.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве Еврокомиссии в Украине.

Переговоры продлятся до 24 июня, уточнили в представительстве ЕК.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел в Брюсселе переговоры с представителями ЕК и по их завершению заявлил о снятии большинства спорных вопросов по подготовке соглашения о ЗСТ.

«Мы обсудили буквально все 5 «красных линий», которые у нас имелись. Я думаю, что эти линии поменяли цвет, они уже «зеленые» почти все», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он высказал надежду, что июньский раунд переговоров, который пройдет в Киеве, станет «решающим».

Справка УНИАН. Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года.

Руководство ЕК и власти Украины надеются на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС в текущем году.