Кабмин утвердил доходы ПФ на уровне 193,5 млрд. грн., расходы – 209 млрд. грн.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда (ПФ) на 2011 год, в частности, доходная часть фонда составит 193,452 млрд. грн., расходная – 209,008 млрд. грн.

Бюджет ПФ утвержден правительственным постановлением от 9 июня 2011 года №643, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, собственные доходы ПФ в текущем году составят 150,214 млрд. грн., в частности, сумма единого взноса – 143,565 млрд. грн.; сумма средств предприятий на покрытие расходов на выплату и доставку пенсий работникам, занятым на работах с особо тяжелыми и вредными условиями по списку №1, - 4,339 млрд. грн.; средства, уплаченные банками за использование временно свободными деньгами ПФ, - 25,25 млн. грн.; другие поступления – 2,22 млрд. грн. Остаток средств на начало года составил 2,2 млрд. грн.

Дотация из госбюджета на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям составит в 2011 году 40,534 млрд. грн.

Фонд общеобязательного соцстрахования на случай безработицы в т.г. перечислит в бюджет ПФ 62,253 млн. грн., Фонд соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 442,287 млн. грн.

В расходной части утвержденного бюджета ПФ отмечается, что сумма выплат за счет собственных поступлений составит 172,483 млрд. грн., в том числе: на обеспечение лиц, пенсия которым назначена согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, будет перечислено 161,358 млрд. грн.; на пенсионное обеспечение военнослужащих в части, которая не превышает размер трудовой пенсии, - 4,852 млрд. грн.; на пенсионное обеспечение граждан, проживающих за границей, и иностранных пенсионеров – 64,935 млн. грн.

Сумма расходов на руководство и управление в сфере пенсионного обеспечения в 2011 году составит 2,08 млрд. грн., на создание программно-технического обеспечения системы информационно-аналитической поддержки органов ПФ – 76,285 млн. грн., на создание автоматизированной системы Накопительного фонда общеобязательного государственного пенсионного страхования – 9,724 млн. грн.

Ожидаемый дефицит фонда по итогам деятельности в 2011 году, согласно бюджету ПФ, составит 17,755 млрд. грн. Он будет покрыт за счет средств госбюджета.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2010 год увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.

«В 2009 г. было 30 миллиардов гривен (дефицит бюджета ПФ - УНИАН), в 2010-м … - 37 млрд. 482 млн.», - сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Напомним, в конце 2010 года в правительстве ожидали, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2010 году составит 26,6 млрд. грн., а в 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы – 18 млрд. грн. Кроме того, в правительстве обещают, что в результате пенсионной реформы в 2014 году бюджет ПФ может быть бездефицитным.