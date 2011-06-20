Янукович: по результатам визита главы КНР подписаны контракты на 3,5 млрд. долл.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что по результатам визита председателя Китайской Народной Республики в Украину подписаны двусторонние контракты на сумму около 3,5 млрд. американских долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил в заявлении для прессы по результатам переговоров украинской и китайской делегаций.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, ключевым итогом визита лидера Китая в Украину является установление отношений стратегического партнерства между двумя странами. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что стороны сегодня подписали соответствующую совместную декларацию. Также, отметил Президент Украины, было подписано ряд других двусторонних соглашений и коммерческих контрактов.

Как сообщил Президент Украины, финансовое измерение подписанных по результатам визита руководителя КНР в Украину контрактов составляет 3,5 млрд. долларов. В.ЯНУКОВИЧ добавил, что начато ряд проектов в сфере инфраструктурного строительства, энергетики, высоких технологий.

Со своей стороны председатель Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао также отметил, что с сегодняшнего дня Украина и Китай вышли на новый стратегический уровень взаимоотношений. По его словам, было достигнуто много важных договоренностей, результатом которых станет продолжение и расширение сотрудничества в разных сферах. ХУ Цзиньтао отметил, что Китай готов расширить импорт конкурентоспособных товаров из Украины. Вместе с тем китайские компании готовы вкладывать инвестиции в украинскую экономику и создавать совместные предприятия.

Также председатель КНР отметил, что Китай принял решение с 2012/2013 учебного года увеличить квоту предоставления стипендий украинским студентам для учебы в китайских высших учебных заведениях с 20 до 100 человек.

Кроме того, ХУ Цзиньтао сказал, что в знак поддержки Украины в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Китай приглашает 200 детей из пострадавших районов пройти курс лечения и реабилитации в Китае летом следующего года.