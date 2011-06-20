Межбанк: закрытие торгов - 7,9930/7,9965 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9905/7,9945, к 12:00 цены выросли до 7,9960/7,9990. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 7,9930/7,9965 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2833/0,2836, к 12:00 цены поднялся до 0,2838/0,2841. К закрытию торгов установились на уровне 0,2839/0,2841. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1625 (+0,1069).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4195/1,4295. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3470/11,3550, к 12:00 цены ушли вверх 11,3760/11,3845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,3610/11,3685.