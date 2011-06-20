Украина и Китай намерены наращивать сотрудничество по конкретным инвестпроектам - Клюев

Украина и Китай в понедельник, 20 июня, подписали 7 двусторонних документов, и намерены наращивать сотрудничество в рамках конкретных инвестиционных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВ, об этом заявил А.КЛЮЕВ после церемонии подписания двусторонних документов, прошедшей в ходе визита в Киев главы Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

В частности, сегодня в Киеве председатель Государственного агентства по науке, инновациям и информатизации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО и посол КНР Чжан СИЮНЬ подписали Меморандум о взаимопонимании между Госинформнауки Украины и Министерством науки и техники КНР о предоставлении поддержки в создании украинско-китайского Института сварки им. Патона.

Также заместитель председателя - руководитель аппарата Одесской облгосадминистрации Петр ХЛЫЩОВ и председатель правления корпорации "Цителе" (Qitele Group Co. Ltd) Чжан ЦЗИНЬФЕЙ подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве между корпорацией "Цителе" и Одесской областной государственной администрацией по учреждению китайско-украинского индустриального парка инноваций.

Директор ООО "Убинвест" Андрей ПАСИЧНИК и генеральный директор Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов (СМСЕС) Сунь БАЙ, а также заместитель председателя правления Промышленно-торгового банка КНР госпожа Ван ЛИЛИ подписали Рамочное соглашение между Промышленно-торговым банком Китая, корпорацией СМСЕС и украинским ООО "Убинвест" о финансировании проекта "Украинская производственная база животноводства".

Генеральный директор ООО "Гринтек Энержи" Сергей КОЛОБОВ и генеральный директор Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов (СМСЕС) Сунь БАЙ подписали Соглашение между ООО "Гринтек Энержи" и Корпорацией СМСЕС относительно сотрудничества сфере альтернативной энергетики.

Генеральный директор ГП "Крымские генерирующие системы» Игорь ПИЛИПЕНКО и вице-президент корпорации СИНОМАШ Се БЯО подписали Соглашение о сотрудничестве между государственным предприятием "Крымские генерирующие системы" и Китайской национальной корпорацией промышленного машиностроения СИНОМАШ об условиях реализации проекта строительства парогазовой электростанции в Украине. Рассматривается возможность реализации этого проекта в г. Щелкино (АР Крым).

Председатель правления ОАО "Лисичанскуголь" Валерий Ковшар и президент компании "Тяньди" У Дечжен подписали Соглашение между ОАО "Лисичанскуголь" и Научно-технологической компанией "Тяньди" о техническом переоснащении и модернизации шахты им. Д. Ф. Мельникова (ОАО "Лисичанскуголь").

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК и заместитель председателя правления государственной корпорации "Ухуань инжиниринг" (Wuhuan Engineering Co. Ltd) Ван ЦЗЯИ, а также президент ООО "Китпред" Дэн СЯОСЮ подписали Коммерческий контракт между Ивано-Франковской областной государственной администрацией, китайской государственной корпорацией "Ухуань инжиниринг" и предприятием с иностранными инвестициями "Китпред" по реконструкции завода калийных удобрений в г. Калуш (Ивано-Франковская обл.).