Майский уровень инфляции соответствовал ожиданиям НБУ

Уровень роста потребительских цен в мае (0,8%) находился в пределах квартального прогноза НБУ и незначительно превышал средний показатель за последние пять лет (0,5%), говорится в аналитическом обзоре «Анализ инфляции за май 2011 года» размещенном на сайте Национального банка Украины.

По информации Нацбанка, продолжение роста потребительской инфляции в годовом измерении (до 11,0% с 9,4% в апреле, 5,5% с начала года) помимо прочего связано с низкой базой прошлого года (в мае 2010 года - -0,6%).

Также отмечается, что третий месяц подряд потребительская инфляция в значительной степени определялась ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки (0,8% - изменение в мае, 0.4 п.п. - вклад в изменение ИПЦ). Главными факторами продуктовой инфляции (годовое изменение — 10,4%) являются: рост цен на мировых продовольственных рынках, вторичные эффекты от подорожания топлива и кормовых культур, а также более позднее начало посевных работ.

Цены на сырые продукты в мае выросли на 0,8% (вклад в изменение ИПЦ - 0.2 п. п., 10,9% - годовое изменение). Административно регулируемые цены и тарифы в мае повысились на 1,3% (вклад в изменение ИПЦ - 0.2 п. п., 22.3% в годовом измерении) в основном за счет продовольственной составляющей. Продолжалось удорожание топлива (2,5% за месяц, 29,2% в годовом измерении). В целом рост небазового ИПЦ в мае составил 1,0% (0.4 п. п. - вклад в ИПЦ, в годовом измерении — 15,6%).

Факторы спроса продолжали умеренно влиять на развитие инфляционных процессов (разрыв ВВП в I квартале составил -0.5%). Базовая инфляция в годовом измерении составила 7,8% (вклад в ИПЦ - 4.2 п. п.) и с сентября 2010 года ее месячные изменения (0,6% в мае) обуславливались, главным образом, динамикой цен по продовольственной компоненте (0.4 п. п. - вклад в БИПЦ).

Повышение узкой базовой инфляции в годовом измерении до 3,0% (0,3% за месяц) по оценкам НБУ является отражением как девальвации НЭОК (номинально эффективный обменный курс), так и действия вторичных эффектов от роста цен на топливо, вследствие чего повышалась стоимость транспортных расходов.

Рост индекса цен производителей на 2,6% в мае произошел главным образом вследствие повышения цен в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (8,6% - изменение за месяц, 1.6 п.п. - вклад в ИЦП). Вместе с тем, снижение годовых темпов роста ИЦП в 18,8% обусловлено незначительным замедлением мировой экономической активности и эффектом высокой базы сравнения (в мае 2010 года ИЦП вырос на 4,4%).