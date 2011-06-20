Валовой внешний долг Украины в этом году составит 78% ВВП - эксперт

В этом году следует ожидать роста валового внешнего долга Украины до 128 млрд. долл., что составляет 78% прогнозного ВПП. Об этом сообщила УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее словам, в прошлом году валовой внешний долг составил 85% ВВП.

Как отмечает экономист, тот факт, что задолженность банковского сектора практически не меняется в течение двух кварталов подряд, свидетельствует о том, что процесс снижения доли заемного фондирования в секторе заканчивается, хотя структура заемного капитала меняется, т.к. банки продолжают выплачивать внешние кредиты, заменяя их депозитами нерезидентов. Как отмечает Е.БЕЛАН, увеличение государственного долга произошло в результате размещения суверенных еврооблигаций на 1,5 млрд. долл. в феврале, и в дальнейшем можно ожидать дальнейший рост этого компонента внешнего долга за счет новых заимствований правительства, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Экономист также отмечает, что увеличение объема торговых кредитов в связи с аккумулированием кредиторской задолженности компаниями, занимающимися внешней торговлей, способствовало как росту объемов внешнего долга, так и увеличению выплат, подлежащим погашению в течение ближайших 12 месяцев, до почти рекордных 51 млрд. дол. Е.БЕЛАН также отмечает, что коэффициент покрытия резервами краткосрочной задолженности по-прежнему находится ниже общепризнанного «порога безопасности» в размере 100%. В то же время, по ее словам, "учитывая немалую долю кредитов связанным лицам в структуре задолженности корпоративного сектора (около 50%) и существенное участие иностранных банков в отечественном банковском секторе, резервов НБУ должно быть достаточно для финансирования всех внешних выплат по внешнему долгу".

Как сообщал УНИАН, в соответствии с информацией Национального банка Украины, валовой внешний долг в январе-марте 2011 года вырос на 2,7%, или на 3,1 млрд. долл., - до 120,5 млрд. долл. (84,1% ВВП).