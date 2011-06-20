Литвин: изменения в Налоговый кодекс будут приниматься частями

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что изменения в Налоговый кодекс будут приниматься частями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я вижу, что запаса прочности стало намного меньше у вдохновителей Налогового кодекса, так я думаю, что мы будем, очевидно, принимать изменения в него частями», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, соответствующий законопроект по упрощенному налогообложению уже стоит в повестке дня следующей пленарной недели.

Кроме того, Председатель ВР считает, что закон о государственной службе лучше принять на следующей сессии. «Мы данный закон можем принять и на этой сессии, а лучше всего – на следующей сессии в первые недели. Он сейчас прорабатывается в комитете и он нам не горит, по большому счету, поскольку он вступает в действие с 1 января 2012 года», - пояснил он.

В.ЛИТВИН считает маловероятным принятие на нынешней сессии проекта закона о земельном кадастре. «Есть ряд новшеств, с которыми не соглашается киевская городская власть, поскольку предлагаются соответствующие полномочия забрать у Киевского совета, есть соответствующее обращение и мотивируется тем, что отработана и настроена система, не нужно ее ломать», - сообщил он.