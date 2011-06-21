На сегодняшних торгах пара EUR/USD будет торговаться в рамках 1.42 - эксперт

На торгах во вторник, 21 июня, валютная пара EUR/USD будет торговаться в рамках 1.42. По GBP/USD возможно снижение к уровню поддержки на 1.6100. Швейцарский франк и иена, вероятно, будут выбраны трейдерами как альтернативные валюты для сохранения средств против доллара, поэтому по USD/CHF и USD/JPY, возможно, снижение, соответственно, до 0.8400 и 80.00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, интересными для оценки возможных движений на рынке во вторник будут публикации новостей по Великобритании, Германии, Канаде и США. Так, из Туманного Альбиона ожидается информация по объемам текущих заемных средств, а также потребности государства в новых. В целом прогнозные значения говорят о некотором дефиците средств, что в свою очередь может ослабить курс «британца».

Не радуют прогнозы и по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW, который предположительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем.

В североамериканскую сессию в США будут опубликованы цифры по изменению объёма продаж жилья на вторичном рынке. Судя по прогнозам, возможно снижение данного показателя, что может привести к ослаблению курса доллара по отношению к основным конкурентам, отмечают в FOREX CLUB в Украине.