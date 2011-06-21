На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 7,9950/7,9985 грн./долл.
12:40, 21 июня 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9950/7,9990, к 12:00 сузился спрэд - 7,9950/7,9985 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2854/0,2857, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2855/0,2857.
В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 27,9850 (-0,1775).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4350/1,4352, изменяясь в достаточно узком коридоре.
Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,4770/11,4855, к 12:00 цены ушли вниз - 11,4690/11,4750.
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