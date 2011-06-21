ВБ ухудшил прогноз инфляции в Украине до 11,4%

Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины по итогам 2011 года с 4% (декабрьский прогноз) до 4,5% и ухудшил прогноз инфляции до 11,4% (декабрьский прогноз — 10,7%), 10% в 2012 году и 7,4% в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, новый прогноз макропоказателей озвучил на пресс-конференции старший экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

Он отметил, что, несмотря на достаточно позитивную динамику роста ВВП Украины в первом квартале (5,2%), эксперты ВБ ожидают замедления темпов роста ВВП во второй половине текущего года.

По прогнозам ВБ, рост ВВП Украины в 2012 года составит 5%, в 2013 замедлится до 4,5%. Номинальный ВВП в текущем году будет на уровне 1306,3 млрд. грн., в 2012 году – 1506 млрд. грн., в 2013 году — 1698,1 млрд. грн.

Также, согласно прогнозу, ВБ ожидает сокращения дефицита Госбюджета (с учетом НАК «Нафтогаз») до 2,5% от ВВП в 2012 году и 2% в 2013 году с 3,5% в 2011 году.

Кроме того, по прогнозам ВБ, по итогам 2011 года внешний долг составит 78% от ВВП, в 2012 г. — 74,3%, 2013 г. - 71,8%. Государственный и гарантированный долг в 2011 году — 40,1% от ВВП, 2012 г. - 40,3%, 213 г. - 39,1%.

Дефицит счета текущих операций по итогам 2011 года ожидается на уровне 4% от ВВП, в 2012 г. - 5%, 2013 г. - 5,1%.