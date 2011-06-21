Лукашенко отправил в отставку главу Нацбанка Беларуси по состоянию здоровья

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отправил в отставку председателя правления Национального банка Беларуси Петра ПРОКОПОВИЧА по состоянию здоровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, исполняющим обязанности председателя правления Нацбанка назначен Юрий АЛЫМОВ.

"Юрий АЛЫМОВ до настоящего времени работал первым заместителем председателя правления этого ведомства", - сообщает пресс-служба А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время в сообщении относительно П.ПРОКОПОВИЧА не фигурирует слово "отставка". "Руководитель Национального банка Петр ПРОКОПОВИЧ, который недавно перенес серьезную операцию на сердце, должен в течение ближайших месяцев пройти курс медицинской реабилитации", - поясняет пресс-служба Президента Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в мае Национальный банк Беларуси девальвировал национальную валюту на 55%. В результате такого решения автомобильное топливо в Беларуси подорожало на 20%, а обещанная Президентом А.ЛУКАШЕНКО перед декабрьскими выборами средняя зарплата в 500 долларов, по подсчетам независимых экономистов, сократилась до 200 долларов.

С начала этого года года белорусский рубль обесценился более чем на 70%.

После того, как в начале 2009 года состоялась 20-процентная девальвация, А.ЛУКАШЕНКО неоднократно заявлял, что больше внезапного и одномоментного обесценивания валюты не будет.

69-летний П.ПРОКОПОВИЧ в начале апреля перенес операцию на сердце. 23 мая управление информации специальным пресс-релизом проинформировало, что П.ПРОКОПОВИЧ официально приступил к исполнению своих должностных обязанностей, однако вскоре глава НББ вновь ушел на больничный.

Ю.АЛЫМОВ в должности первого заместителя председателя правления НББ курировал вопросы монетарной политики, экономического анализа и прогнозирования, а также состояние платежного баланса, сводную статистическую информацию и международное межбанковское сотрудничество.