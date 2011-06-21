В Киеве продолжается 17-й раунд переговоров между Украиной и Евросоюзом о ЗСТ

В Киеве 20-24 июня продолжается 17-й раунд переговоров между Украиной и ЕС относительно создания зоны свободной торговли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

В ходе переговоров стороны обсудят вопросы торговых отношений в энергетической сфере, таможенные вопросы и содействия торговле, торговли услугами, товарами, санитарные и фитосанитарные мероприятия, права интеллектуальной собственности.