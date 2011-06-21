В Киеве продолжается 17-й раунд переговоров между Украиной и Евросоюзом о ЗСТ
15:42, 21 июня 2011Финансы
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В Киеве 20-24 июня продолжается 17-й раунд переговоров между Украиной и ЕС относительно создания зоны свободной торговли
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
В ходе переговоров стороны обсудят вопросы торговых отношений в энергетической сфере, таможенные вопросы и содействия торговле, торговли услугами, товарами, санитарные и фитосанитарные мероприятия, права интеллектуальной собственности.
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